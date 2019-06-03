مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى واشنطن بـ"الدريملاينر"

كتب هانى عثمان

تنطلق اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة مصر للطيران، إلى واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة الدريملاينر، ويأتى هذا فى ظل تدعيم أسطول الشركة الوطنية بما يصل إلى 45 طائرة من أحدث الطرازات.

ومن المقرر انطلاق الرحلة الأولى لمصر للطيران إلى مطار دالاس الدولى بالعاصمة الامريكية، بطائراتها الحديثة البوينج (B787-9 Dreamliner)، بإجمالي 3 رحلات أسبوعية مباشرة (بدون توقف) من مطار القاهرة.

وكان الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قال أن الشركة قررت تشغيل 3 رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بأحدث طرازات الشركة "الدريملاينر 787-9" والتي تسلمت الشركة طائرتين منها ضمن خطة الشركة لشراء 6 طائرات من نفس الطراز.