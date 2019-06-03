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مصر للطيران تختتم رحلات نقل معتمرى فلسطين

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:46 ص
مصر للطيران تختتم رحلات نقل معتمرى فلسطين معتمرين - ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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تختتم الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، جسرها الجوي لنقل المعتمرين الفلسطينيين، حيث تسير 4 رحلات جوية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لنقل 1100 معتمر فلسطيني لأداء مناسك العمرة.
 
وقال مصدر، أن الشركة تمكنت من نقل 11900 معتمر على متن 52 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.
 
وكانت الشركة قد بدأت  تسيير تلك الرحلات الخاصة  يوم 4 مارس الماضى والتى تستمر حتى 5 يونيو المقبل ، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.
 
 
 
 

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