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مصر للألومنيوم و"الحديد والصلب" تعتمدان التصويت التراكمى بمجلس الإدارة

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:35 م
مصر للألومنيوم و"الحديد والصلب" تعتمدان التصويت التراكمى بمجلس الإدارة مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية
كتب هانى الحوتى

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركتى مصر للألومنيوم والحديد والصلب المصرية، على استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية المجلس للأعضاء الممثلين بالبندين (ب - ج) من المادة 23 بالقانون 203 لسنة 1991، بحيث تسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تُمثّلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمرشّح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح.

ويُقصد بالتصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة، الشركات المُقيّدة لها أوراق مالية فى البورصة المصرية، أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه نظام إجرائى للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يُسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تُمثّلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمُرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة، ويهدف هذا النظام إلى تمكين مساهمى الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المُرشّحين، لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، وتُحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التى يملكها فى عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها.

أما التمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركات المُقيّدة لها أوراق مالية فى البورصة المصرية أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، فيُقصد به ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة، بما لا يُجاوز مقعدًا فى المجلس لكل 10% من أسهم الشركة، على ألا يخلّ ذلك بحق المساهمين فى الترشّح لعضوية مجلس الإدارة.


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بورصة

التصويت التراكمى

مصر للألومنيوم

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