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مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:00 م
مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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تتابع مصر ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، وتعرب مصر عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
 
وتؤكد مصر دعمها الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية. 
 
 
 
 

الخارجية المصرية

السودان

الأوضاع فى السودان

الحوار فى السودان

فض اعتصام السودان

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