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مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادثى سير ببنى سويف

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:43 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادثى سير ببنى سويف حادث تصادم -ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين فى حادثى سير على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف مساء اليوم الاثنين إخطارين منفصلين، الأول يفيد انقلاب سيارة ملاكى، على الطريق الصحراوى الشرقى بالاتجاه القبلى ونتج عن الحادث مصرع رقية أحمد إبراهيم 55 سنة، وجثة أخرى مجهولة الهوية، وإصابة كل من محمد فوزى أحمد، 48 سنة، بجرح قطعى بفروة الرأس وحسين محمد فوزى 24 سنة، عامل، بكسر مضاعف بالساق اليمنى وأسماء محمد فوزى 20 سنة، طالبة، باشتباه كسر بالساق اليسرى وسلمى محمد فوزى 15 سنة، طالبة، بكدمات متفرقة بالجسم.

بينما جاء الإخطار الثانى عن انقلاب سيارة ملاكى على الطريق بالقرب من نفق أبو صالح ما أدى إلى مصرع عاطف ياسين لبيب 34 سنة، بدون عمل وإصابة أبو بكر على أبو بكر 34 سنة بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعى بفروه الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

 


الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

انقلاب سيارتين

نفق ابوصالح

مصرع ثلاثة اشخاص

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