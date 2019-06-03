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مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:34 ص
مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد انقلاب سيارة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أصيب منذ قليل، 4 أشخاص ولقى طفل مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الداخلة أبو منقار بالقرب من نقطة الكيلو 40 من الفرافره، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخله أبو منقار بالقرب من نقطة الكيلو 40، مما أسفر عن مصرع "أدهم حسين سعيد 9 سنوات" وإصابة كلا من "حسين سيد أحمد 29 سنه، وأسماء مجدى حسن 10 سنوات، وغادة سيد أحمد 36 سنه وأحمد حسن سعيد 13 سنه"، وجميعهم من قرية الجديدة بالداخلة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق


الوادى الجديد

طريق الداخلة ابو منقار

انقلاب سيارة

مستشفى الداخلة العام

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