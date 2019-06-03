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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادثى سير ببنى سويف

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:49 ص
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادثى سير ببنى سويف حادث تصادم -ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخران فى حادثى سير ببنى سويف وتحرر محضران بالواقعتين.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف مساء الأحد إخطارين منفصلين، الأول يفيد اصطدام دراجة بخارية بمقطورة من الخلف أمام عزبة الشيخ عبدالله مركز ناصر شمال المحافظة، ونتج عن الحادث مصرع أحد مستقلى الدراجة البخارية "مجهول الهوية"، وإصابة مرافقه محمود ربيع على طعيمة 17 سنة مقيم دلاص، بجرح قطعى بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلت سيارتا إسعاف الجثة والمصاب إلى مستشفى ناصر المركزى.

والإخطار الثانى عن تصادم توك توك بسيارة أمام قرية غياضة الغربية بمركز ببا جنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة محمود كامل محمد البنا 47 سنة مقيم المشارقة دائرة المركز، اشتباه كسر بالذراعين ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى ببا المركزى.

 


حادثى سير ببنى سويف

تصادم توك توك بسياره

مستشفى ببا المركزى

مركز ناصر

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