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الإثنين، 03 يونيو 2019 03:39 م
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مستشارة النمسا الجديدة: الحكومة تأتى فى ظروف دقيقة ومرحلة انتقالية مهمة

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:54 م
مستشارة النمسا الجديدة: الحكومة تأتى فى ظروف دقيقة ومرحلة انتقالية مهمة مستشارة النمسا الجديدة بيريجيته بيرلاين
فيينا (أ ش أ)

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أعربت مستشارة النمسا الجديدة، بيريجيته بيرلاين، اليوم الاثنين، عن تمنياتها أن تفوز حكومتها بثقة البرلمان والمواطن النمساوى بشكل عام، لافتة إلى أن الحكومة تأتى فى ظروف دقيقة ومرحلة انتقالية مهمة فى تاريخ النمسا.

وقالت المستشارة النمساوية - فى أول مؤتمر صحفى لها، عقب أدائها وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين - إن حكومتها ستعمل على ترسيخ الديمقراطية والمحافظة على القيم النمساوية العريقة كدولة حياد وتسامح وتنوع.


وأشارت إلى أنها فضلت تشكيل حكومة قليلة العدد، وبدون وزراء دولة بهدف زيادة الكفاءة فى الأداء الحكومى وتسهيل التنسيق والتعاون بين المجموعة الوزارية.
يذكر أن المجلس الوطنى النمساوى (البرلمان) سيصوت على الثقة فى الحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل ومن المتوقع أن يكون التصويت بالإيجاب بسبب التوافق الكبير بين الأحزاب على هذه التشكيلة الحكومية التي تضم عددا من الخبراء المستقلين في مختلف المجالات.


النمسا

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الحكومه النمساويه

البرلمان النمساوى

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