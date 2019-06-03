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مدير تنمية المشروعات بالشرقية: 132 مليون جنيه قروض للشباب

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:55 م
مدير تنمية المشروعات بالشرقية: 132 مليون جنيه قروض للشباب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد  حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الجهاز قام بتمويل العديد من المشروعات بنطاق دائرة المحافظة ليعمل على توفير وإتاحة  فرص عمل حقيقية للشباب وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وبالتنسيق مع المحافظة للحد من ظاهرة البطالة وتشجيع الشباب، للحصول على القروض وإقامة مشروعات تدر لهم دخلاً وتحقق لهم إستقرار مجتمعياً وإقتصادياً بما ينعكس على رفع معدلات الإقتصاد المصري .

أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الجهاز قام بتقديم قروض بقيمة 46 مليون جنيه لتمويل 526 مشروع صغير وتوفير 819 فرصة عمل  ، كما قام بتقديم 86 مليون جنيه قروض لتمويل 5 آلاف و 460 مشروع متناهي الصغر توفير 8آلاف و 873 فرصة عمل حقيقية للشباب، ليصبح إجمالي ماقدمة الجهاز من قروض   132 مليون جنيه لتمويل 5 آلاف  و 986 مشروع صغير ومتناهية الصغر ليوفر ما يقرب من 9 آلاف  و 692 فرصه عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في حياة كريمة وذلك في الفترة من 1 / 1 /2019 إلى 30 / 4 /2019 م .

 من جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم قروض ميسرة للشباب الجاد لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الإقتصاد .

 


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