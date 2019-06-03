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مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن سد العجز فى أعداد الأطباء

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:20 ص
مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن سد العجز فى أعداد الأطباء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأهيل مزيد من الأطباء لسد العجز الحالى فى أعداد الأطباء بالمستشفيات. 
 
وفي بداية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجى كليات الطب، فى ظل العجز الشديد الذى نواجهه حالياً فى أعداد الأطباء، وكذلك زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب. 
 
وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك تكليف من رئيس الجمهورية بالنظر فى أعداد العاملين في القطاع الصحى، مؤكدة أن أعداد الخريجين من كليات القطاع الطبى الحكومى والخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2018، بلغ نحو 47 ألف خريج من كليات القطاع الطبى الحكومي والخاص؛ وهي الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، ومعاهد ودارسى التمريض.
 
وأشارت الوزارة إلى وجود 30 كلية طب في مصر من بينها 20 كلية حكومية، و 3 كليات طب خاصة، وكلية طب تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى 6 كليات طب تابعة للأزهر، فضلاً عن وجود 33 كلية طب أسنان، و 43 كلية صيدلة، و 15 كلية علاج طبيعي. 
 
ونوّهت إلى أنه تم تكليف 8515 من الاطباء الخريجين دفعة عام 2017،  مقابل من تم تكليفهم في دفعة 2016، وهي دفعة الفراغ، والذين بلغ عددهم 2530 خريج. 
 
واستعرضت الوزارة خطة التطوير فى القطاع الطبى والتى تقوم على عدد من المحاور أهمها؛ التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، وضرورة العمل على أن يزيد عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات؛ وذلك للوصول للعدد الأمثل من ممارسي العلاج الطبيعي لاحتياجات الدولة، والعمل على فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة (خاصة برامج التخطيط والموارد البشرية) لتوفير الكفاءات اللازمة لمستقبل مستدام من أبناء المهنة. 
 
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق مع الجامعات الخاصة بشأن إتاحة المستشفيات الحكومية لها، وتدريب طلابها بهذه المستشفيات؛ وذلك للاستفادة من الإمكانات والبنية الأساسية التى تمتلكها وزارة الصحة، مع تيسير إنشاء كلية طب بهذه الجامعات، وتوفير مستشفى جامعى لها، طبقاً للاتفاقات التى ستتم مع وزارة الصحة.
 
 

عجز الاطباء

مصطفى مدبولى

المستشفيات الجامعية

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