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محافظ مطروح : 710 ألاف أردب شعير و10 آلاف أردب قمح من الزراعة على الأمطار

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:48 ص
محافظ مطروح : 710 ألاف أردب شعير و10 آلاف أردب قمح من الزراعة على الأمطار محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أنه تم توريد كميات القمح بالمحافظة حيث تم توريد 14,400 الف أردب  قمح حتي الان من المناطق المروية بالمياه بقري الخرجين والحمام من اجمالي مساحة 15,258 الف فدان حيث تم الانتهاء من 60% من الحصاد حتي مطلع يونيو .

أكد ذلك المهندس حسين السنيني وكيل وزارة مديرية الزراعة بمطروح مضيفا أنه من المتوقع أن تصل كمية القمح المورد إلي الشركة المصرية للصوامع إلى18 ألف أردب من انتاج محافظة مطروح حيث يتم التوريد بـ 660 جنيه للأردب.

وأضاف السنيني أن محافظة مطروح شهدت هذا العام أعلي موسم للحصاد حيث بلغت المساحة المزروعة علي مياه الامطار 284 الف فدان شعير و3,400  فدان قمح، ومن المتوقع ان تنتج هذه المساحة حوالي 710 آلاف أردب شعير و10 الاف أردب قمح يستهلك محليا.

 وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم من العام القادم توفير التقاوي مبكرا للمزارعين من خلال حقول الإرشاد الزراعي .

يأتي ذلك ضمن اهتمام المحافظة بالزراعة وزيادة الإنتاج وتحديت المعدات والآلات الزراعية بأحدث التكنولوجيا مع تدريب العمالة علي أحدث طرق الزراعة للوصول بأعلى وأجود المحاصيل الزراعية.

 


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شعير

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