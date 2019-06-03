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محافظ بنى سويف يكرم المتفوقين رياضيا وأدبيا وقيادات مديرية الشباب والرياضة

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:28 ص
محافظ بنى سويف يكرم المتفوقين رياضيا وأدبيا وقيادات مديرية الشباب والرياضة المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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شهد المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف ،  الحفل الختامي للأنشطة والدورات الرمضانية 2019 التي تنظمها وتنفذها مديرية الشباب والرياضة ،  بحضور  أحمد سرور،  وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ، وعدد من قيادات الشباب والرياضة .
 
و أعرب محافظ بني سويف ،  عن سعادته بتواجده بين أبنائه الشباب المتميزين والمتفوقين والمبدعين  في كافة المجالات ، مؤكدا أن محافظة بني سويف تزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنه الغالي مصر ، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما واضحا من القيادة السياسية بالشباب والعمل وفق خطوات عملية وجادة نحو تنمية قدراتهم وبناء شخصيتهم بشكل متكامل لتمكينهم وإفساح المجال لهم في مختلف المناحي ، ومنحهم فرصة القيادة في مجالات حيوية ، ومعظمهم أثبت جدارة واستحقاق وكان على قدر المسؤولية الوطنية
 
وشدد المحافظ ، على دعمه لكافة الجهود الذي ينفذها قطاع الرياضة بالمحافظة ، خاصة أنشطة مراكز الشباب في القرى والمدن ، وفقا لرؤية الدولة 2030 والتي تترجمها الحكومة لمشروعات وخطوات عملية في شتى المجالات ، منوها عن توجيهاته الدائمة  للمسؤولين  عن الشباب والرياضة بالمحافظة بأهمية أن تكون الأنشطة والفعاليات متكاملة لتضم حزمة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والأدبية والفكرية والتوعوية والتربوية للحصول على نتائج متميزة 
 
وكرم المحافظ خلال الحفل عدد 7 شباب من أبناء المحافظة حصلوا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة الثقافية الرياضية  التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى تكريم الفائز الأول " إدارة ناصر " ، والفائز الثاني " إدارة ببا " في مسابقة العاملين بإدارات مديرية الشباب والرياضة ، وتكريم 3 قيادات متميزين من قيادات مديرية الشباب والرياضة من أصل 9 قيادات جري الإختيار بينهم.
 
وكرم المحافظ الشاب محمد صلاح الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التواشيح ، حيث أثنى المحافظ على تميزه ، وجمال وعذوبة صوته ، مؤكدا على بني سويف تزخر بالمواهب والمبدعين في كل المجالات والتي أكد أنه سيدعمها بكل أوجه الدعم وفي ضوء الإمكانات المتاحة ، مشيرا إلى أنهم ثروة ينبغي أن ندعمها ونطورها حتى نجني ثمار نبوغها وموهبتها.
 
ومن جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد سرور ، إلى أنه تم تنفيذ خلال شهر رمضان و تحت رعاية المحافظ المستشار هاني عبد الجابر 75 دورة رمضانية على مستوى مراكز شباب المحافظة ، وتم تنفيذ المسابقة الكبرى  لحفظة القرأن الكريم ، و8 خيام رمضانية بها أنشطة ثقافية وأدبية ورياضية ، و6 لقاءات على مستوى المحافظة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع بني سويف ، لنشر روح المحبة والوحدة الوطنية والإنتماء للوطن وأعقبها افطار جماعي حضره عدد من قساوسة ومشايخ بيت العائلة.
 
 
 
المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف (1)
المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف (2)
 
 
المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف (3)
 

المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف (4)

 
المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف (5)
 
المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف (6)
المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف (7)
 
المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف (8)
 

 


بنى سويف

الشباب والرياضة ببنى سويف

شهر رمضان

ليالى رمضان

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