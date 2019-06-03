محافظ الوادى الجديد : انتهاء الإستعدادات لإمتحانات الثانويه العامة

الوادي الجديد - ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مسئولي التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تعقد 8 يونيو الجارى .

وأشار الزملوط، وضع خطة تأمين شاملة تحت إشراف القوات المسلحة والشرطة، ومتابعة من غرفة عمليات المحافظة لكافة مراحل العملية الامتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان، بجانب تأمين مقار لجان الإمتحانات سواء بداخلها أو خارجها.

وكلف الزملوط، كل من رؤساء المراكز والمدن بسرعة التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية من أجل المرور الميداني على مقار لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة العامة بها، بجانب توفير مختلف وسائل الإنارة والتهوية المناسبة سواء كانت المراوح أو أجهزة التكييف، مع توفير مبردات مياه الشرب، بالإضافة إلي التجهيز المناسب لاستراحات المراقبيين بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتزويدها بكافة مقومات المعيشة الجيدة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى من أجل توفير الاستقرار لهم.

كما وجه محافظ الوادى الجديد، بضرورة التنبيه على مسئولي الكهرباء والمياه والصرف الصحى، بالانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاح قبل فترة الامتحانات مع وقف أي مناورات أو صيانة للشبكات الكهربائية بالمناطق المتواجد بها لجان الامتحانات، فضلاً عن توفير مولدات بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى عن اللجان وخاصة مع ظروف الطقس الحار، لافتاً إلى سرعة التنسيق مع مديرية الصحة لضمان تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لمواجهة أي حالات مرضية طارئة، وهو الذي يتوازى مع استعداد فرق الانتشار السريع للإسعاف للتعامل مع أي حالات أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.