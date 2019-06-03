مباحث الطرق بالقليوبية تحبط صفقة ترويج مخدر الترامادول خلال العيد

القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من إحباط مخطط تشكيل عصابى إجرامى من 4 أشخاص جلبوا أقراص مخدرة "ترامادول " بغرض توزيعها على عملائهم من المدمنين خلال العيد بمحافظة القليوبية.

حيث نجحت قوات تأمين الطريق الإقليمى بنطاق القليوبية، من ضبطهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأقراص المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بتمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ خدمة الطريق الإقليمى نزلة الطريق الزراعى – دائرة مركز بنها، من ضبط "محمود ع م" عامل و"مصطفى م م" سائق و "أحمد خ ا" و "عاطف ع ع" عامل وجميعهم من محافظة المنوفية.

وذلك حال توقفهم على جانب الطريق مستقلين السيارة رقم 30893 ملاكى كفر الشيخ ملك "محمد ع م" "مستأجرة " قيادة الثانى وبحوزتهم 1170 قرص من عقار الترامادول المخدر وسلاح أبيض مطواة .

وبمواجهتهم اعترافوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والسلاح الأبيض للدفاع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وتولت النيابة التحقيق.