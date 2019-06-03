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لو بتلعب رياضة كتير.. تناول وجبة غذائية بعد التمرين مهم لبناء العضلات

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:30 ص
لو بتلعب رياضة كتير.. تناول وجبة غذائية بعد التمرين مهم لبناء العضلات التمارين الرياضية - أرشيفية
كتبت هند عادل

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يحرص الكثير من الأشخاص على ممارسة الرياضة بشكل يومى كنوع من الروتين ونظام وأسلوب الحياة، ومن المحتمل أن تفكر فى وجبة ما قبل التمرين أكثر من وجبة ما بعد التمرين، لكن استهلاك العناصر الغذائية الصحيحة بعد التمرين أمر لا يقل أهمية عن ما تتناوله من قبل، حسبما أكد موقع "healthline".

الأكل بعد التمرين مهم لصحتك

ممارسة-الرياضة

عندما تمارس التمارين الرياضية تستهلك عضلاتك مخزون الجليكوجين للحصول على الوقود، كما أن بعض البروتينات الموجودة فى العضلات تتحلل وتتلف، وبعد التمرين يحاول الجسم إعادة بناء مخازن الجليكوجين الخاصة به وإصلاح هذه البروتينات العضلية وإعادة نموها.

وتناول العناصر الغذائية الصحيحة بعد فترة قصيرة من التمرين يمكن أن يساعد الجسم على القيام بذلك بشكل أسرع من المهم بشكل خاص تناول الكربوهيدرات والبروتين بعد التمرين.

 

فوائد تناول وجبة بعد التمرين

- تقليل انهيار البروتين العضلى.

- زيادة تخليق البروتين العضلى.

- استعادة مخازن الجليكوجين.

- تعزيز الانتعاش.

يمكن أن يساعدك الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة بعد التمرين على إعادة بناء بروتينات العضلات ومخازن الجليكوجين، كما أنه يساعد على تحفيز نمو العضلات الجديدة.


ممارسة الرياضة

تمارين الرياضة

تناول الطعام بعد التمرين

بناء العضلات

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