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كندا تغلق سفارتها فى فنزويلا بشكل مؤقت

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:07 ص
كندا تغلق سفارتها فى فنزويلا بشكل مؤقت وزيرة الخارجية الكندية
أوتاوا أ ش أ

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أغلقت كندا سفارتها فى فنزويلا بشكل مؤقت، ملقية باللوم على الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو للحد من قدرات السفارة على العمل فى البلاد.

 

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، فى بيان لها اليوم، الاثنين، إن قرار إغلاق السفارة يرجع إلى عدم قدرة الدبلوماسيين الكنديين على تجديد تأشيراتهم التى كان من المقرر أن تنتهى فى نهاية الشهر، فى ظل نظام مادورو، قائلة: "لذلك لم يتبق أمامنا خيار سوى تعليق عملياتنا مؤقتا فى سفارة كندا فى فنزويلا، التى ستكون سارية على الفور"، موضحة أن كندا ستقوم "بتقييم وضع" الدبلوماسيين الفنزويليين الذين عينهم نظام مادورو فى كندا.

 

وأضافت "أن كندا ، مع شركائها فى مجموعة ليما والمجتمع الدولى ، ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفنزويلى والعودة الكاملة إلى الديمقراطية فى فنزويلا".

 

وكندا هى واحدة من 14 دولة معظمها من أمريكا اللاتينية من مجموعة ليما التى أبدت معارضة قوية ضد إعادة انتخاب مادورو العام الماضى.

 


الخارجية الكندية

كندا

فنزويلا

نيكولاس مادورو

السفارة الكندية

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