كندا تستثمر 300 مليون دولار لدعم المساواة بين الجنسين

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أعلنت وزيرة المساواة بين الجنسين الكندية، مريم منصف، اليوم الاثنين، عن استثمار مبلغ 300 مليون دولار لدعم حقوق ومساواة المرأة فى العالم، يأتى ذلك فى إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز عمل منظمات الدفاع عن حقوق المرأة فى شتى أنحاء العالم.

وقالت مريم منصف، إن الحكومة الفيدرالية استثمرت 300 مليون دولار للنساء فى العالم النامى كجزء من "صندوق المساواة"، مضيفة أنها تجمع 11 منظمة من القطاعات الخيرية وغير الربحية والمالية، بما فى ذلك منظمة "ماتش" الدولية للنساء فى كندا، وصندوق تنمية المرأة الأفريقية وأوكسفام كندا، على أمل إنشاء آلية دائمة ومستدامة لتمويل المساواة بين الجنسين.

وأوضحت الوزيرة الكندية أن أوتاوا تعهدت أيضا بمطابقة التبرعات للبرامج المحلية التى تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل ثلاث مجموعات - المؤسسات المجتمعية فى كندا، ومؤسسة المرأة الكندية، والتحديات الكبرى فى كندا.

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، فى بيان لها، أنه تم جمع 100 مليون دولار بالفعل، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة الفيدرالية، بهدف الوصول إلى مليار دولار على مدار الخمسة عشر عاما القادمة.