سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 11:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

كندا تستثمر 300 مليون دولار لدعم المساواة بين الجنسين

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:03 م
كندا تستثمر 300 مليون دولار لدعم المساواة بين الجنسين المساواة بين الجنسين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة المساواة بين الجنسين الكندية، مريم منصف، اليوم الاثنين، عن استثمار مبلغ 300 مليون دولار لدعم حقوق ومساواة المرأة فى العالم، يأتى ذلك فى إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز عمل منظمات الدفاع عن حقوق المرأة فى شتى أنحاء العالم.

وقالت مريم منصف، إن الحكومة الفيدرالية استثمرت 300 مليون دولار للنساء فى العالم النامى كجزء من "صندوق المساواة"، مضيفة أنها تجمع 11 منظمة من القطاعات الخيرية وغير الربحية والمالية، بما فى ذلك منظمة "ماتش" الدولية للنساء فى كندا، وصندوق تنمية المرأة الأفريقية وأوكسفام كندا، على أمل إنشاء آلية دائمة ومستدامة لتمويل المساواة بين الجنسين.

وأوضحت الوزيرة الكندية أن أوتاوا تعهدت أيضا بمطابقة التبرعات للبرامج المحلية التى تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل ثلاث مجموعات - المؤسسات المجتمعية فى كندا، ومؤسسة المرأة الكندية، والتحديات الكبرى فى كندا.

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، فى بيان لها، أنه تم جمع 100 مليون دولار بالفعل، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة الفيدرالية، بهدف الوصول إلى مليار دولار على مدار الخمسة عشر عاما القادمة.

 


المساواة بين الجنسين

الحكومة الكندية

المراة الافريقية

الخارجية الكندية

وزيرة كندية

الحكومة الفيدرالية الكندية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لرامافوزا: المساواة بين الجنسين أساس التنمية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:35 م

السياحة تطلق مبادرة "ختم المساواة بين الجنسين" فى القطاع

الخميس، 23 مايو 2019 01:08 ص

برلمان إسبانيا يقود أوروبا فى المساواة بين الجنسين بعد تمثيل النساء بـ47%

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:00 ص

للمساواة بين الجنسين.. أول امرأة تقود طائرة فى موزمبيق

الإثنين، 11 مارس 2019 10:00 ص

مصر الأولى عربيا والثانية عالميا فى حصولها على ختم المساواة بين الجنسين من البرنامج الإنمائى.. راندا أبو الحسن: يؤهل جهاز المشروعات عند التفاوض على المنح والقروض.. ونيفين جامع: 51 % من تمويلات الجهاز للإناث

الخميس، 07 مارس 2019 05:25 م

فيديو وصور.. ممثل البرنامج الإنمائي: مصر ثانى دولة تحصل على ختم المساواة بين الجنسين

الخميس، 07 مارس 2019 12:57 م

"القومى للمرأة" يعلن اليوم تفاصيل الفوز بجائزة "ختم المساواة بين الجنسين"

الخميس، 07 مارس 2019 03:00 ص

وزيرة التخطيط: المساواة بين الجنسين شرط أساسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الخميس، 28 فبراير 2019 10:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة