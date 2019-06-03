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قائد الجيش اللبنانى يبحث مجالات التعاون مع عسكريين أمريكيين وبريطانيين

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:23 م
قائد الجيش اللبنانى يبحث مجالات التعاون مع عسكريين أمريكيين وبريطانيين قائد الجيش اللبنانى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون
أ ش أ

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أجرى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، اليوم الاثنين، مباحثات مع قائد العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية الجنرال سكوت هويل، ومدير التدريب فى الجيش اللبنانى الجنرال بول نيسون، والوفدين المرافقين لهما فى لقاءين منفصلين، تم خلالهما بحث علاقات التعاون العسكرية المشتركة وسبل تعزيزها.
كما استقبل قائد الجيش اللبنانى، الجنرال ستيفانو دل كول القائد العام لقوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) حيث جرى بحث الوضع على طول الخط الأزرق (الخط البرى الفاصل مع إسرائيل الذى وضعته الأمم المتحدة عام 2000 ) وتعزيز الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة الجنوبية.


لبنان

قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون

الجيش اللبنانى

الجنرال سكوت هويل

الجنرال بول نيسون

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