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فيديو.. "مزحة" عن احتلال أوكرانيا تؤدى لاجتماع عاجل فى كييف ..اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:00 م
فيديو.. "مزحة" عن احتلال أوكرانيا تؤدى لاجتماع عاجل فى كييف ..اعرف التفاصيل مقطع من فيديو احتلال أوكرانيا
وكالات الأنباء

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أثار مقطع فيديو نشر على "يوتيوب" يحاكى سيناريو حرب بين رومانيا ومولدوفا من جهة، وأوكرانيا من جهة أخرى، حفيظة المدعى العسكرى الأوكرانى ليعتذر المصور لاحقا، ويؤكد أن الأمر ليس سوى مزحة.

ووجه مصور الفيديو رسالة للمدعى العسكرى الأوكرانى، أكد فيها "حبه لأوكرانيا" وأن الفيديو كان مزحة، قائلا "أوكرانيا هى بلدى المفضل"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، عن وكالة "نوفوستى" الإخبارية، اليوم الاثنين.

وطلب المدعى العام العسكرى أناتولى ماتيوس، عقد جلسة بمشاركة ممثلى قوات الأمن والاستخبارات والخارجية الأوكرانية، للتحقيق فى مصدر الفيديو ومحاسبة مصوره.

يذكر أن ناشطا فى الإنترنت تحت الاسم المستعار "30192" والذى يصف نفسه بأنه هاو، نشر مقطع فيديو عبر اليوتيوب، توقع فيه أنه فى عام 2022، قد تحتل كل من رومانيا ومولدوفا جزءا من منطقتى تشيرنيفتسى وأوديسا فى أوكرانيا، وقال إن "هذا وصف لما أسماه بالتاريخ البديل".

 


احتلال اوكرانيا

المدعى العسكرى الاوكرانى

القوات المسلحة الاوكرانية

الجيش الاوكرانى

الاستخبارات الاوكرانية

الخارجية الاوكرانية

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