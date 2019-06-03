سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عودة 5 آلاف معتمر على متن 18 رحلة بمطارى القاهرة وبرج العرب

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:43 ص
عودة 5 آلاف معتمر على متن 18 رحلة بمطارى القاهرة وبرج العرب مطار القاهرة
كتب هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران،اليوم  الإثنين، 18 رحلة جوية من مطارى جده والمدينة، بالمملكة العربية السعودية، إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لعودة 5 الاف معتمر وراكب، بعد أداء مناسك العمرة ولقضاء العاملين إجازة عيد الفطر مع ذويهم.

وقالت مصادر ، تستقبل صالة الرحلات الموسمية 12 رحلة جوية بواقع 7 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة المنورة لعودة 3400 معتمر وراكب إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يستقبل مطار برج العرب 6 رحلات جويه من مطاري جدة والمدينة المنورة لعودة 1600 راكب ومعتمر.

 


مطار القاهره

مصر للطيران

اخبار الطيران

عوده معتمرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة