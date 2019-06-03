عودة 5 آلاف معتمر على متن 18 رحلة بمطارى القاهرة وبرج العرب

كتب هانى عثمان

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران،اليوم الإثنين، 18 رحلة جوية من مطارى جده والمدينة، بالمملكة العربية السعودية، إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لعودة 5 الاف معتمر وراكب، بعد أداء مناسك العمرة ولقضاء العاملين إجازة عيد الفطر مع ذويهم.

وقالت مصادر ، تستقبل صالة الرحلات الموسمية 12 رحلة جوية بواقع 7 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة المنورة لعودة 3400 معتمر وراكب إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يستقبل مطار برج العرب 6 رحلات جويه من مطاري جدة والمدينة المنورة لعودة 1600 راكب ومعتمر.