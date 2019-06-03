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علاج حساسية الأسنان بتجنب الحمضيات

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:00 ص
علاج حساسية الأسنان بتجنب الحمضيات علاج حساسية الأسنان - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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حساسية الأسنان هي مشكلة شائعة في الأسنان تتضمن وجود ألم في الأسنان عند تناول بعض المواد وتغير درجات الحرارة من الباردة إلى الساخنة أو العكس.

وفقًا لأكاديمية طب الأسنان الأمريكية فأن الألم غالبا ما يكون حادًا ومفاجئًا ، لكنه مؤقت، حيث ينطلق الألم إلى نهايات العصب السنية، ولكن لحسن الحظ ، يمكن علاج الأسنان الحساسة و تحسين الحالة.

حساسية الأسنان
حساسية الأسنان

 

أسباب حساسية الأسنان
 

يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص ، وأكثر الأعراض شيوعًا هي ألم مفاجئ حاد عندما تتعرض الأسنان للهواء أو البرد أو الحلويات أو المواد الحمضية أو الساخنة،  فقد يعانى بعض الأشخاص من حساسية الأسنان من تنظيف الأسنان بالفرشاة أو تنظيف الأسنان بالخيط الطبى.

قد تشمل بعض العوامل التي تسهم في الأسنان الحساسة ما يلى :

  • تنظيف الأسنان بالفرشاة بشدة أو باستخدام فرشاة أسنان خشنة، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل المينا، مما يتسبب في تعرض العاج للضرر أو نزيف اللثة.
  • التهاب اللثة:  يمكن أن تؤدي أنسجة اللثة الملتهبة والتهابها إلى انكشاف جذر السن وبالتالى زيادة تحسسها.
  • تشقق الأسنان: يمكن أن تصبح مليئة بالبكتيريا من جير الأسنان وطبقة البلاك وتسبب التهاب في لب السن،  في الحالات الأكثر شدة قد يؤدي إلى الخراج والعدوى.
  • الجز على الأسنان مما قد يسبب فى بلى طبقة المينا.
  • الاستخدام الطويل لغسول الفم: فقد تحتوي بعض غسولات الفم دون وصفة طبية على أحماض تتسبب فى حساسية الأسنان.
حساسية الأسنان1
حساسية الأسنان1

 

علاج حساسية الأسنان
 

هناك العديد من أنواع العلاج المتاحة ، ولكن لا يوجد خيار علاج واحد يصلح للجميع، فقط التشخيص السليم لسبب الحساسية ضروري في علاج الحساسية.

إذا تم علاج  سبب الحساسية ، فإن العلاج الذي تم اختياره سيكون أكثر نجاحًا في تقليل الألم، ولكن إذا كان طبيب الأسنان يتعامل مع الحساسية دون معالجة سبب حدوثها ، سيزداد الأمر سوءا.

 

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التى قد تساعد على تقليل حساسية الأسنان منها:

  • معجون الأسنان للأسنان الحساسة:هناك العديد من العلامات التجارية لمعجون الأسنان للأسنان الحساسة المتاحة، فقد يوصي طبيب أسنانك بواحدة منها ، ولكن تأكد من استخدام معجون الأسنان المفلور للأسنان الحساسة ، وليس معجون الأسنان الذي يتحكم في الجير.
  • استخدم فرشاة أسنان ناعمة الشعر.
  • تجنب الأطعمة الحمضية للغاية.
  • استخدم غسول الفم المفلور يوميًا.
  • تجنب الجز على  الأسنان ويمكن ارتداء واقى الأسنان أثناء النوم.

 

حساسية الأسنان4
حساسية الأسنان4

 

الإجراءات الطبية التي قد تقلل من حساسية الأسنان
 

وضع التيجان لإصلاح عيوب الأسنان أو التسوس التي تسبب الحساسية.

استخدام جل الفلورايد.

علاج التهاب اللثة بالجراحة حيث سيؤدي ذلك إلى حماية الجذر وتقليل الحساسية في حالة تآكل أنسجة اللثة من الجذر.

 

 


علاج حساسية الأسنان

التهاب اللثة

الاسنان الحساسة

جذور الاسنان

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