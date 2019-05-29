سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الفلورايد فى المعجون.. هل استخدامه بشكل يومى آمن للأطفال

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:30 ص
الفلورايد فى المعجون.. هل استخدامه بشكل يومى آمن للأطفال معجون الأسنان بالفلورايد للأطفال - أرشيفية
كتبت إيناس البنا
إضافة تعليق

يعد الفلورايد وسيلة غير مكلفة للحد من تسوس الأسنان، وهو مرض يصيب الأشخاص فى جميع الأعمار.

الجميع عرضة لتسوس الأسنان بغض النظر عن العمر، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المنشور على موقع "belmarrahealth"، فيعتبر الفلورايد أحد أعظم إنجازات الصحة العامة، ويوفر فائدة مهمة للحفاظ على صحة الأسنان.


ما هى أنواع الفلوريد

الفلورايد الجهازية: يأتى من الطعام والشراب ويعمل داخليا، بمرور الوقت، يصبح الفلورايد الموجود فى الأطعمة والمشروبات التى تتناولها مكونًا فى لعابك، ويساعد اللعاب الغنى بالفلورايد على تقليل الحموضة على أسنانك وبالتالى يقلل من تسوس الأسنان.

الفلورايد الموضعى: الذى يكون على شكل جل ومعجون أسنان، يتم وضع هذه المنتجات مباشرة على الأسنان، حيث يعطل الفلورايد الحموضة على أسنانك لتقليل تسوس الأسنان.

يساعد كلا النوعين من الفلوريد فى الحد من انحلال الأسنان والتسوس، ومن المفضل شرب الماء المفلور، وكذلك استخدام معجون الأسنان بالفلورايد مرتين فى اليوم.

وخلافا للاعتقاد الشائع المياه المفلورة ليست خطرا على الصحة العامة، وأثبتت الدراسات أن فلورة المياه لا تزال فعالة فى الحد من تسوس الأسنان بنسبة 25٪ على الأقل.

 

معجون اسنان
معجون الأسنان

 

هل الفلورايد آمن على الأطفال؟

عند استخدامها بشكل صحيح الفلوريد آمن تمامًا للأطفال، لأن الفلوريد له فائدة مهمة للرضع لأنه يعمل بشكل منتظم قبل وجود الأسنان فى تجويف الفم، حيث يساعد الفلوريد فى تقوية المينا أثناء تكوين الأسنان، بحيث تكون أقوى.

بمجرد ظهور الأسنان فى فم طفلك يجب أن تبدأ فى تنظيف أسنانه بالفرشاة باستخدام معجون أسنان بالفلورايد، ولكن قد تكون الكميات الكبيرة من الفلوريد سامة لكل من الأطفال والبالغين، لذا تأكد من تعليم طفلك كيفية شطف أفواههم عندما ينظف بالفرشاة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع مستوى الفلورايد البولى خلال الحمل يصيب الطفل بفرط الحركة ونقص الانتباه

خطوة بخطوة .. تعرف على كيفية زراعة الأسنان في 5 دقائق مع الدكتور كريم مكادى

لو حشيت أسنانك ولسه فى وجع.. قد تكون لديك حساسية بعد الحشو

إهمال تعويض الأسنان المفقودة وتأثيره على جمال الوجه..الدكتور كريم مكادي يوضح

لديك بقع بيضاء أو صفراء على أسنانك.. احذر قد تكون اضطراب مناعة

علاج التهاب اللثة بطرق بسيطة أهمها الغسول وفرشاة الأسنان

"الزولت" أحدث تقنية تعوضك عن أسنانك الطبيعية.. الدكتور كريم مكادى يوضح

معجون الأسنان بالفلورايد

تسوس الأسنان

فرشاة الاسنان

مينا الأسنان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة