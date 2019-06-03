سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بـ"البيطريين": إصدار قانون حماية البحيرات يعكس الاهتمام بالثروة السمكية

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:15 م
عضو بـ"البيطريين": إصدار قانون حماية البحيرات يعكس الاهتمام بالثروة السمكية الدكتور يوسف العبد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة تنمية الثروة السمكية، إن إعلان الحكومة إصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الكبرى، وخاصة فى الاستزراع السمكى.
 
 
وأوضح يوسف، فى بيان، أن هناك 11 بحيرة فى مصر شهدت خلال السنوات الماضية تعديات سافرة عليها نتيجة إهمالها، رغم أن أغلبها بحيرات تاريخية، وفريدة من نوعها حول العالم، مشيرا إلى أن بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية فى العالم، والمنزلة والبرلس لهما قيمة تاريخية، لافتا إلى أن بحيرة البرلس انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان إلى 125 ألف فدان العام الماضى، مما يُعد مؤشر على تعدى سافر على البحيرات.
 
 
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة تنمية الثروة السمكية، على أن إصدار القانون يسهم فى إنقاذ صناعة الثروة السمكية، خاصة أنه كان هناك حاجة ضرورية لتطوير البحيرات، مشيرا إلى أن وضع البحيرات على الخريطة السياحية بعد تطويرها من الممكن أن يُصبح عامل جذب للسائحين.
 
 
كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء. ويأتي مشروع القانون في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكيّ؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحيّ.
 

نقابة البيطريين

الثروة السمكية

جهاز حماية وتنمية البحيرات

تنمية البحيرات

جهاز الثروة السمكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ورشة عمل بنقابة البيطريين لمناقشة المتطلبات الفنية لترخيص معامل التحاليل

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص

عضو بنقابة البيطريين: 160 طبيبا بالشرقية لم يتقاضوا سوى 100 جنيه منذ 7 سنوات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 ص

نقابة البيطريين تدعو لأول جمعية عمومية لصندوق التكافل.. 15 يوليو

الأحد، 05 مايو 2019 06:25 م

نقابة البيطريين: لم نسجل وجود إصابة بـ"أنفلونزا الكلاب" بين البشر فى مصر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:37 م

لجنة الأدوية بنقابة البيطريين تبحث مشاكل الشركات وإضافات الأعلاف

الأحد، 07 أبريل 2019 08:53 م

نقابة البيطريين: أجرينا تعديلات بـ5 قوانين لتطوير قطاع الطب البيطرى

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:18 م

نقابة البيطريين: العقود المؤقتة فى التحصينات يؤكد وجود عجز فى المحافظات

السبت، 09 فبراير 2019 03:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

موقع إسبانى يروج لزيارة مصر: فريدة ومثالية للاستمتاع..والكشرى طبق نموذجى

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

المترو يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بمواعيد رمضان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة