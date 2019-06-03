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عراة يتظاهرون أمام مقر "فيس بوك" فى نيويورك احتجاجا على سياسات الرقابة

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:03 ص
عراة يتظاهرون أمام مقر "فيس بوك" فى نيويورك احتجاجا على سياسات الرقابة فيس بوك
كتبت: إنجى مجدى

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ذكرت شبكة "سى.إن.إن"، أن حوالى 100 شخص تظاهروا عراة أمام مقرات شركة فيس بوك، فى نيويورك، كجزء من الاحتجاج على ما يعتبرونه فرض رقابة على المستخدمين فيما يتعلق بسياسات فيس بوك وإنستجرام الخاصة بالعرى الفنى.
 
وبحسب الشبكة الأمريكية، اليوم الاثنين، فإنه مع بزوغ الفجر فوق المدينة، كان المتظاهرون ملقون على الطريق بصور كبيرة تغطى أعضاءهم التناسلية، وتم تنظيم الاحتجاج - الذى يطلق عليه #wethenipple وتم تصويره من قبل الفنان الأمريكى المشهور عالميًا سبنسر تونيك والتحالف الوطنى ضد الرقابة (NCAC).
 
وشارك أعضاء فى مجموعة نسائية فى المظاهرة، وقالت المجموعة فى بيان إنها تتحدى الرقابة على العرى الأنثوى الفنى من خلال المعايير المجتمعية لفيس بوك وإنستجرام.
 
 
 
 

فيس بوك

صور عارية

انستجرام

نيويورك

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