عاطل يعترف بقتل جاره فى بولاق الدكرور: "عشان شتمنى"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل بقتل آخر ببولاق الدكرور، بسبب توجيه المجنى عليه الشتائم للمتهم، نتيجة خلافات الجيرة التى تجمعهما، مما دفع المتهم لتسديد الطعنات له، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل المقدم محمد الجوهرى إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن عاطل طعن عامل مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهة القاتل اعترف أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بقتل المجنى عليه، بسبب تعرضه للشتم والسباب، من جانب القتيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.