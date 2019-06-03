طوال فترة الصيف.. السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد قطارات الإسكندرية- مطروح

كتب رضا حبيشى

تجرى هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم تعديلات فى مواعيد قطاراتها التى تقوم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح بمناسبة بدء موسم الصيف، حيث تقوم بإلغاء قطارى رقمى 648 و655 محرم بك ـ الضبعة والعكس طوال فترة التشغيل الصيفى لقطارات خط مطروح ـ الإسكندرية.

كما تقوم ابتداءً من الغد بتعديل موعد قطار أكبريس رقم 300 الإسكندرية ـ مطروح ليقوم من الإسكندرية الساعة 06.10 بدلا من 06.40 ليؤدى الخدمة البديلة لقطار 648 الملغى مؤقتا، وتعدل موعد قطار رقم 653 الحمام ـ محرم بك ليقوم من الحمام الساعة 15.10 بدلا من 14.40 ليؤدى الخدمة البديلة لقطار رقم 655 الذى تم إيقاف تشغيله مؤقتا.