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طرح المرحلة الثانية من مشروع القرية النموذجية بالخارجة بتكلفة 30 مليون جنيه

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:08 ص
طرح المرحلة الثانية من مشروع القرية النموذجية بالخارجة بتكلفة 30 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، أن المديرية انتهت من أعمال طرح المرحلة الثانية من مشروع القرية النموذجية بمنطقة عزبة طليب بالخارجة، بإجمالى 90 منزل ريفى.
 
وقال حسين، إنه من المقرر أن يتم البدء فى التنفيذ عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 30 مليون جنيه بتمويل من بنك مصر .
 
وأضاف حسين، أن المديرية تستكمل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بإجمالى 100 منزل ريفى ضمن مبادرة بيتك –مصنعك – غيطك، والتى تنفذها مديرية الاسكان بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير المسكن المناسب والمشروع الغير تقليديى لحملة المؤهلات الزراعية من أبناء المحافظة، ومن باقى المحافظات الأخرى وفقا للشروط التى سيتم الاعلان عنها.

الوادى الجديد

اسكان الوادى الجديد

القرية النموذجية بالخارجه

مبادرة بيتك مصنعك غيطك

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