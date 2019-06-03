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ضبط 599 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:26 ص
ضبط 599 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط 599 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة يومية بأسوان.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق، مدير مباحث المرور، يفيد بضبط 2 توك توك وسيارة وتروسيكل بدون ترخيص، وتحرير 128 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 69 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 81 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 205 مخالفة متنوعة.

وفى سياق متصل، نظمت إدارة المرور حملة للكشف عن المخدرات لقائدى السيارات، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


حملات مروريه

اداره مرور اسوان

اسوان

مديريه امن اسوان

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