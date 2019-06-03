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ضبط "118" قضية مخدرات فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:04 م
ضبط "118" قضية مخدرات فى حملة أمنية خلال 24 ساعة مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى ضبط "118" قضية مخدرات بحوزة "124" متهم.

واستطاعت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت " 5,100 كيلو جرام"،  وكمية من مخدر البانجو وزنت "4,890 كيلو جرام"، كمية من مخدر الهيروين وزنت "1,708 كيلو جرام"، كمية من مخدر الأفيون وزنت " 50 جرام"، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 410 جرام"،كمية من مخدر الفودو وزنت" 145 جرام"، عدد "2510" قرص مخدر .

 

 

 


مخدرات

البانجو

الحشيش

الاجهزة الامنية

ضبط 118 قضية مخدرات

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