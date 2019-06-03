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ضبط 1158 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى القليوبية

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:18 م
ضبط 1158 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى القليوبية حمله مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1158 مخالفة مرورية.
 
 
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير  1158مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و82 مخالفة انتظار خاطئ، و118 حالة تصالح فورى، وسحب وحجز52 دراجة نارية وتحصيل مبلغ 17700.
 
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 13 رخصة، و9 تصالح وتحصيل غرامات بـ1650 جنيها.

محافظه القليوبيه

حملة مروريه

الطريق الدائرى

اداره العامه للمرور

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