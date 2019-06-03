ضبط 10652 قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث تم تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 10652 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدد من مخالفات قانون البيئة من دخان كثيف، ومكبرات صوت، وآلات تنبيه، وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وتلوث المجرى المائى لنهر النيل، فى 292قضية متنوعة، وفى مكافحة التهرب الضريبى تم ضبط 197 قضية فى مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وأسفرت جهوده الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (8) قضايا أموال عامة، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.