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ضبط مزارع ونجليه بحوزتهم أسلحة نارية لاستخدامها فى التشاجر بالإسكندرية

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:06 م
ضبط مزارع ونجليه بحوزتهم أسلحة نارية لاستخدامها فى التشاجر بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مزارع ونجليه لاعدادهم أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها فى مشاجرة مع آخرين.
 
البداية أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اعتزام  مزارع  54 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بالبحيرة، بإعداد وتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر، مع مزارع اخر 32 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وآخرين لخلافات على تقسيم المياه ورغبته فى توسيع مجرى الرى الكائن بالأرض خاصته وقيامه بالإستعانة بنجليه مزارعين 19  سنة فى سبيل تنفيذ ذلك.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة نجليه 2 بندقية خرطوش، و11 طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهتهم إعترفوا بجلبهم الأسلحة من محل إقامتهم بدائرة مركز أبو المطامير، تمهيداً لإستخدامها فى التشاجر مع جيرانهم فى الأرض الزراعية لفرض نفوذهم وسيطرتهم بالمنطقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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