ضبط محاولة تزوير مستندات للتهرب من سداد رسوم جمركية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصى، بالإشترك مع مباحث النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب فى المستندات والفواتير المقدمة للجمارك للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 1963/66 وتعديلاته.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالاسكندرية ، معلومات بقيام إحدى الشركات بالتلاعب فى المستندات والفواتير المقدمة للجمارك والإفراج عن مشمول 8 بيانات جمركية بفواتير ومستندات مصطنعة بقيم متدنية لصنف اكسسوارات ومستلزمات ملابس بقصد التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها ، وتم العرض على رئيس مصلحة الجمارك للموافقة والعرض على وزير المالية للإذن بتفتيش الشركة بعد إستصدار إذن النيابة المختصة لضبط الأوراق والمستندات الدالة على مخالفات الشركة.

وتم تشكيل لجنة ضمت كلا من عبدالسلام العشرى وطارق فراويله رؤساء أقسام ومحمد سعد وحسام جلال ومحمد عيسى مفتشى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالاشترك مع المقدم حمدى بدوى والمقدم إبراهيم عزب وقوة سرية من مباحث النقد والتهريب توجهت لمقر الشركة وقامت بضبط بعض الفواتير والمستندات المزورة للبيانات وبمواجهة صاحب الشأن أقر بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك وتم تحرير المحضر اللازم .