صور.. حملة لرفع مخلفات الهدم والقمامة من شوارع هضبة الأهرام

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى الهرم، برئاسة العميد ايهاب رشاد مكاوى، رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة بالشوارع، بقطاع هضبة الأهرام، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة وجمعية تعمير هضبة الأهرام تحت إشراف سميح عبد الجواد رئيس قطاع هضبة الأهرام.

وأسفرت الحملة عن رفع المخلفات والرتش والقمامة من قطع أرض فضاء وعلى جوانب الشوارع فى خطوات لاستعادة المظهر الحضارى للمدينة ورفع أسباب شكوى المواطنين، كما تم رفع القمامة الموجودة بالقرب من الضغط العالى.

وأكد رئيس حى الهرم أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رفع كافة المخلفات ورفع مستوى النظافة بالشوارع تلبية للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم رفع كميات كبيرة من القمامة ومخلفات الهدم المنتشرة بالطرق.