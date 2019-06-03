صور.. جمارك سفاجا تحبط محاولات تهريب أجهزة لاسلكى وطائرة تنصت

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالميناء من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكى وكمية كبيرة من الشيش الإلكترونية والعدسات اللاصقة بالمخالفة لأحكام القانون.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبى السعودى ، على العبارة النوى تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 6614 لسنة 2019 أمتعة شخصية واردة من الكويت بإسم " ر . ع . إ " والمحملة على السيارة رقم 1679/ 9762 مصر وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 544 شيشة إلكترونية الكترونية و 500 حجر شيشة إلكترونية و 325 إبرة خياطة طبية خاصة بالعمليات الجراحية و 47 علبة أدوات ماكياج و 178 كيلو جرام "بن" مخبأة وموضوعة بطريقة محكمة داخل كمبروسرات الهواء لتضليل رجال الجمارك.

وفى المحاولات الثلاثة الأخرى تم ضبط طائرة تنصت و4 أجهزة لاسلكى وكمية من "عسل نحل" مخبأة ضمن الأمتعة الشخصية لـ 3 ركاب مصريين، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون و 635 ألف و 913 جنيه .

وتم الضبط بمعرفة عرفات محمد السيد ووليد عبد المحسن وثروت محمود ومحمود مرتضى تحت إشراف هشام عوض أحمد المشرف على إدارة الحركة، بحضور عبد العظيم زيدان رئيس قسم المكافحة، ومصطفى هاشم مدير التعريفة، وعماد حمدى مأمور التعريفة وعبدالله حسن بالأمن الجمركى، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون و 635 ألف و 900 جنيه .

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى.















