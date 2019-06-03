صور.. القمامة تتلف شتلات الأرز بقرية بداوى فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

اشتكى أهالى قرية بداوى التابعة لمركز المنصورة، من إهمال مديرية الرى بالدقهلية لهم مما تسبب فى بوار مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية المزروعة بالأرز، بعد توقف مياه الرى قبل الأراضى المزروعة، لتوقفها عن أعمال التطهير الترع والمصارف.

ويقول شعبان محمد فلاح من أهالى القرية، إنه تم زراعة الأرز بحوالى 150 فدانا فى زمام قرية بداوى التابعة لمركز المنصورة، ومنذ عشرة أيام توقفت المياه لم تصل إلى الأراضى، واكتشفنا أن السبب هو تراكم القمامة أمام المواسير التى تنقل المياه إلى الأراضى.

ويقول مصطفى السيد أحد أهالى القرية، تم الاستغاثة اكثر من مرة بمسئولى الرى لتطهير الترعة والمواسير المواصلة إلى الأراضى، ولكن بدون أى استجابة وقمنا بجمع بعض الأموال من الأهالى لتطهير الترعة على نفقتنا الخاصة ولكن بدون جدوى بعد أن أكد لهم العمال بأن هناك مشكلة داخل المواسير والقمامة تراكمت بالداخل مما أدى إلى انسداد المواسير بالداخل، وأشار إلى أن الأرز مات داخل الأراضى لعدم وصول المياه منذ عشرة أيام.

ويضيف حسن محمد أحد أهالى القرية أن الجميع فى حالة غضب كبير نظرا لضياع وتلف تقاوى الأرز والشتلات التى تم وضعه بالأراضى، والتى تحتاج إلى الزراعة مرة أخرى وهى تعد تكلفة كبيرة على كاهل الفلاح وأعباء على المصاريف، وطالب الأهالى بسرعة تدخل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لإنهاء معاناة مئات الفلاحين الذين طرقوا جميع الأبواب لحل هذه المشكلة وإعادة تطهير مجر المياه من القمامة للوصول إلى الأراضى.