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صور.. استمرار توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية فى الغردقة

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:26 م
صور.. استمرار توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية فى الغردقة توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستمر لليوم الثالث على التوالى، حملة توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية، ضمن مبادرة وقرار المحافظ لمنع تداول الأكياس البلاستيكية، حفاظا على الحياة البحرية والبيئية بشكل عام. 

وترأس ظهر اليوم الاثنين، اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، حملة أمام سوق الخضار بالغردقة، لتوزيع أكياس بديلة للبلاستيكية على الأهالى مجانا.

وجمعت الحملة الأكياس البلاستيك من الباعة، مع عمل التوعية اللازمة بأضرار الأكياس البلاستيكية، حيث لاقت التجربة الترحاب من المواطنين داخل السوق .

يذكر أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتشكيل لجان مشتركة من الإدارة العامة لشئون البيئة وقطاع المحميات والتموين وشرطة المرافق وغرفة الغوص والصحة وشرطة البيئة، لمتابعة تطبيق التجربة، مؤكدًا اننا لا نسعى إلى تحرير المخالفات بل نهدف إلى التزام المواطنين بتطبيق المنظومة وتنفيذها من تلقاء أنفسهم، مشيرا أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتى تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية فى الغردقة (1)
 

 

توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية فى الغردقة (2)
 

 

توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية فى الغردقة (3)
 

 

توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية فى الغردقة (4)
 

 

توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية فى الغردقة (5)
 

 

توزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية فى الغردقة (6)
 

 


البحر الاحمر

الغردقة

الاكياس البديلة للعشوائيات

حظر الاكياس البلاستيكيك

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