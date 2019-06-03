صوامع وشون أسوان تستقبل 68 ألف و 677 طن قمح حتى اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الصوامع والشون بنطاق محافظة أسوان، إستقبال الأقماح الموردة ضمن موسم حصاد القمح للعام الحالى، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة حتى الآن 68 ألف و 677 طن.

ومن جانبه، أوضح المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، بأنه توجد متابعة يومية بشكل مستمر من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والذى أعطى توجيهاته بضرورة الإستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن، لإستكمال إستلام الكميات الموردة من القمح، وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها فى الصوامع والشون المخصصة لها.

وأوضح، بأن تنفيذ ذلك يأتى متواكبًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح، وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة.

وأشار عاطف حسن، إلى أن الكميات التى تم توريدها شملت 4955 طن بصومعة أسوان، و 916 طن بشونة كوم أمبو، و 23 ألف و 125 طن بصومعة إدفو ، بجانب 39 ألف و 681 طن بصومعة المفالسة ، مضيفاً بأن موسم حصاد محصول القمح الحالى بدأ منذ منتصف إبريل الماضى، ويستمر حتى 25 يونيو القادم، حيث من المتوقع أن يتم توريد 78 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة، بإجمالى 56 ألف و 340 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان .