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شعبة الاقتصاد الرقمى: نعمل على ميكنة 400 ألف تاجر بقطاع التجزئة

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:00 ص
شعبة الاقتصاد الرقمى: نعمل على ميكنة 400 ألف تاجر بقطاع التجزئة خليل حسن خليل
كتبت: هبة السيد

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تطلق الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة "توطين" الهادفة لميكنة 400 ألف تاجر فى قطاع التجزئة وذلك على هامش مؤتمرها السنوى الثالث والذى يعقد فى 11 يونيو المقبل، تحت شعار "الاستثمار فى مستقبل مصر الاقتصاد الرقمي".

وقال خليل حسن خليل رئيس الشعبة لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من ميكنة قطاع التجزئة هو ضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمى والشمول المالى والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل ميسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.

وذكر خليل أن مبادرة توطين تستهدف تزويد تجار التجزئة بالتقنيات والبرامج اللازمة لإنجاز أعمالهم وتأهيلهم للدخول فى سوق التجارة الإلكترونية حيث بدأ العديد منهم الاتجاه نحو هذا المسار.

كان خليل قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق، أن البنوك ستمول هذه المبادرة على مدار 36 شهرًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف مساعدة التجار على تجهيز البنية الأساسية للدخول فى قطاع التجارة الإلكترونية.

وتتم المبادرة بالتعاون بين شعبة الاقتصاد الرقمى وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ويتم حاليًا تأهيل الشركات المصرية العاملة فى مجال تصنيع وتوريد أجهزة الحاسبات وملحقات تشغيلها بكل أنواعها والشركات العاملة فى تطوير التطبيقات والشركات المتخصصة فى تقديم الدعم الفنى والتدريب والصيانة، من خلال كراسة شروط تم طرحها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسمح لكل الشركات بمختلف تخصصاتها وأحجامها وتواجدها الجغرافى بالمساهمة فى المبادرة.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شركة تكنولوجية مصرية فى المشروع بما يخلق أكثر من 3000 فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع.


شعبة الاقتصاد الرقمى

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مبادرة توطين

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الاقتصاد

التجارة الالكترونية

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