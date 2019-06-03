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شتولتنبرج: حلف شمال الأطلسى مستعد لانضمام مقدونيا الشمالية

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:48 م
شتولتنبرج: حلف شمال الأطلسى مستعد لانضمام مقدونيا الشمالية ينس شتولتنبرج
سكوبى(أ ش أ)

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أعلن سكرتير حلف شمال الأطلسى ينس شتولتنبرج اليوم الاثنين، أن الحلف بات مستعدا للترحيب بمقدونيا الشمالية لتكون العضو رقم 30 به ، وذلك بعدما أنهت نزاعها الذى استمر عقودا مع اليونان .


وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن تصريحات شتولتنبرج جاءت فى أعقاب لقائه مع قادة مقدونيا الشمالية فى اليوم الثانى والأخير من زيارته للبلاد والتي رافقه فيها سفراء 29 دولة أعضاء مجلس شمال الأطلسى الذى يعد أكبر جهاز لاتخاذ القرارات داخل الناتو.


وكانت الدول أعضاء الحلف قد وقعت مع مقدونيا الشمالية اتفاقا يمهد الطريق لانضمامها إلى الحلف بعدما غيرت اسمها رسميا من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية فى فبراير الماضى لإنهاء نزاعها مع اليونان والذى عرقل محاولات انضمام مقدونيا للحلف منذ عام 2008 ، وقد صادق 14 من الدول أعضاء الحلف على انضمام مقدونيا التى سيمكنها الانضمام رسميا بمجرد موافقة الدول الـ15 المتبقية.


الناتو

مقدونيا الشماليه

حلف شمال الاطلسى

انضمام مقدونيا للناتو

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