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سفير موسكو بكراكاس: روسيا لا تستدعى خبراءها العسكريين من فنزويلا

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:14 ص
سفير موسكو بكراكاس: روسيا لا تستدعى خبراءها العسكريين من فنزويلا نيكولاس مادورو - الرئيس الفنزويلى
كتبت فاطمة شوقى

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نفى السفير الروسى فى فنزويلا، فلاديمير زايمسكى، اليوم الاثنين، معلومات حول استدعاء الخبراء العسكريين الروس من البلاد.
 
ووفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية فقال زايمسكى "هذا "خبر" آخر لا يمت بأى صلة على الإطلاق بأرض الواقع، مضيفا "العمل جار وفقًا للالتزامات القائمة، ولا حديث عن أى تخفيض "فى عدد الخبراء الروس".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت عن مصدرها دون كشف اسمها، أن روسيا تستدعى خبراءها من فنزويلا.
 
فى وقت سابق، ذكرت السفارة الروسية فى فنزويلا أن الخبراء العسكريين الروس موجودون فى البلاد لتدريب الفنيين وإصلاح وصيانة منظومات الأسلحة القتالية التى سبق تزويد فنزويلا بها بموجب اتفاقيات التعاون العسكرى التقنى.
 
وفى مارس الماضى، ذكرت المتحدثة باسم الخارحية ماريا زاخاروفا، العثور على متخصصيين روس فى البلاد يخضع لاتفاق بشأن التعاون التقنى العسكرى.
 
وأوضحت السفارة أنهم كانوا هناك لتدريب الفنيين واصلاح وصيانة أنظمة الأسلحة القتالية.
 
 

فنزويلا

ازمة فنزويلا

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انقلاب فنزويلا

واشنطن

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