سفر وعودة 1324 مصريا وليبيا و227 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1324 مصريا وليبيا و227 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 741 إلى الجانب الليبى، بينهم 131مصريا و610 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 583 بينهم 518 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و65 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 227 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.