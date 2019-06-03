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سفارة مصر فى فيينا تنقل تهنئة الرئيس السيسى للمصريين بمناسبة عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:29 م
سفارة مصر فى فيينا تنقل تهنئة الرئيس السيسى للمصريين بمناسبة عيد الفطر سفير مصر فى فيينا عمر عامر
أ ش أ

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نقلت السفارة المصرية فى فيينا، اليوم، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمصريين فى النمسا، بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال بيان صادر عن السفارة، اليوم الاثنين، "نهدى المصريين فى النمسا أرق تحياتنا وننقل اليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الفطر والتى أكد فيها أنه بكل السرور والسعادة يبعث للمسلمين فى النمسا بأرق التهانى وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأشارت السفارة إلى قول الرئيس "أتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الرقى والازدهار.. عيد سعيد"، وقالت السفارة إنها تتقدم من جانبها بأخلص التمنيات القلبية إلى المسلمين فى النمسا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 


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