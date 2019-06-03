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سعر الدولار اليوم الاثنين 3-6-2019 فى مصر.. الأخضر يستقر نسبيا

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:58 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 3-6-2019 فى مصر.. الأخضر يستقر نسبيا دولار أمريكى - أرشيفية
كتبت أمنية جلال

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 3-6-2019 على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 16.75 جنيه للشراء و16.85 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.71 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار

سعر الدولار اليوم فى مصر

اسعار العملات

الدولار مقابل الجنيه

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