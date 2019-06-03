زومبى الغزلان.. يسبب نفوق الحيوانات بنسبة 100% وقد ينتقل للبشر

كتبت إيناس البنا

مع انتشار مرض يطلق عليه الكثير اسم "زومبى الغزلان"، والذى أثر على كثير من ولايات أمريكا وكندا، وهو مرض الهزال المزمن (CWD) هو الاسم العلمى للمرض الذى يؤثر على الغزلان.

وجد المرض في بعض مناطق أمريكا الشمالية ، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والنرويج وكوريا الجنوبية، قد يستغرق الأمر أكثر من عام قبل أن تظهر على الحيوان المصاب أى أعراض ، والتي قد تشمل فقدان الوزن الشديد (الهزال) ، والضعف العام بالجسم ، وأعراض عصبية أخرى.

وفقا لتقرير موقع "qdma" يعتبر "الهزال المزمن"، مرض مميت 100 ٪ ولا يوجد لقاح أو علاج حتى الأن له، وتم تحديد من يونيو 2018 ، 25 ولاية أمريكية ، و 3 مقاطعات كندية ، ومناطق من كوريا ، والنرويج وفنلندا يوجد بها المرض حتى الآن.



زومبى الغزلان يجتاج أمريكا

يمكن أن ينتقل المرض من خلال البول والبراز واللعاب والدم وأجزاء الغزلان وعبر الغزلان الحية.

حتى الآن ، وفقا للتقرير العالمية لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة CWD في الأشخاص ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات على الحيوانات إلى أن CWD تشكل خطراً على أنواع معينة مثل القردة ، خاصة التي تأكل اللحم من الحيوانات المصابة بـ CWD أو تتلامس مع سوائل الدماغ أو الجسم من الغزلان أو الأيل المصابة.

وفقا لإحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، لم تسجل منذ يونيو 2018 أى حالات إصابة مع البشر، ومع ذلك فإن بعض الدراسات تثير مخاوف من احتمال وجود خطر على الناس، خاصة تلك الفئات التى تتعامل مع اصطياد الغزلان أو تناول لحومها.



حيوان الرنة

كيف يصيب مرض الهزال المزمن الحيوانات



يعتبر الهزال المزمن (CWD)، مرضًا متقدمًا ومميتًا يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي والعديد من الأنسجة الأخرى للغزلان والأيائل.

ينتمي CWD لعائلة من الأمراض تسمى أمراض "بريون" أو اعتلال دماغي إسفنجي قابل للانتقال ، يُعتقد أن الإصابة ناتجة عن بروتينات غير طبيعية تسمى البريونات، والتي يُعتقد أنها تسبب تلفًا لبروتينات بريون العادية الأخرى التي توجد في الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، ولكن في الغالب في تكون فى الدماغ والحبل الشوكي ، مما يؤدي إلى تلف في الدماغ وتطور أمراض البريون.

يعتقد العلماء أن المرض ينتشر بين الحيوانات من خلال ملامسة سوائل الجسم والأنسجة الملوثة أو بشكل غير مباشر من خلال التعرض لـ CWD في البيئة ، مثل مياه الشرب أو الطعام.

مثل أمراض البريون الأخرى ، قد يكون لدى CWD فترة حضانة لأكثر من عام وقد تتطور علامات عصبية واضحة ببطء، قد لا تظهر كل من الغزلان ، الأيائل ، الرنة ، السيكا ، أي علامات للمرض لسنوات بعد الإصابة.



غزلان مصابة

ولكن مع تقدم المرض ، قد يكون للحيوانات المصابة مجموعة متنوعة من التغييرات في السلوك والمظهر قد تشمل هذه:

فقدان الوزن الشديد (الهزال).

الكسل.

سيلان اللعاب.

العطش المفرط أو التبول.

تدلى الأذن الشديد.

عدم الخوف من الناس.

كيف يمكن أن ينتقل إلى الإنسان



افترضت العلماء وفقا لتقرير موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "cdc"، إذا كان الهزال المزمن المصيب للغزلان يمكن أن ينتشر إلى الناس ، فإنه من المرجح أن يكون من خلال تناول الغزلان المصابة ، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل قوي على حدوث إصابة من مرض " CWD " في البشر وليس من المعروف ما إذا كان الناس يمكن أن يصابوا به أم لا.



زومبى الغزلان

نصائح للصيادين فى المناطق المصابة



يجب على الصيادين اتخاذ الخطوات التالية عند الصيد في المناطق التي بها CWD: