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رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يطالب الموظفين بسرعة إنجاز الأعمال

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:45 م
رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يطالب الموظفين بسرعة إنجاز الأعمال جانب من حفل الإفطار
كتب أحمد عبد الهادى

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طالب المستشار يحيى خضرى رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، العاملين والموظفين بالمحاكم بضرورة إنجاز إجراءات التقاضى، لأصحاب الدعاوى، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والتى تصب فى مصلحة المتقاضين، كما استمع لهم للتعرف على المعوقات التى قد تحول دون إنجاز أعمالهم، وأعلن دعمه الكامل لهم لتذليل أى معوقات من أجل تحقيق الهدف المنشود.

 

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذى تم تنظيمه بمقر مجلس الدولة أول أمس للعاملين بالمحاكم الإدارية والتأديبية.

 

وتعهد الموظفين ببذل المزيد من الجهد فى العمل وتذليل كافة العقبات أمام المتقاضين لزيادة معدلات الانجاز، كما توجهوا بالشكر للمستشار يحيى خضرى رئيس المحاكم، والمستشار الدكتور شريف عفيفى رئيس المكتب الفنى على دعوتهم الكريمة للحفل.


مجلس الدولة

الحوادث

المحاكم التاديبية

العدالة الناجزة

محاكم مصر

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