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رئيس تصديرى الحرف اليدوية: بعثة تجارية لـ12 شركة تزور هولندا لزيادة الصادرات

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:00 ص
رئيس تصديرى الحرف اليدوية: بعثة تجارية لـ12 شركة تزور هولندا لزيادة الصادرات هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية
كتب – إسلام سعيد

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كشف هشام الجزار، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، عن أن وفدًا يضم 12 شركة مصرية يسافر إلى هولندا الشهر الجاري، بهدف الترويج لمنتجات القطاع المختلفة فى هولندا، لافتًا إلى أن بعثة الشركات ستسافر لمدة أسبوع وتهدف للتعرف أيضًا على وضع السوق الخارجى.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه البعثة تأتى فى إطار خطة المجلس التصديرى للحرف اليدوية للارتقاء بصادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وتحقيق نمو سنوى فى صادرات الصناعات اليدوية لا يقل عن 10%.

وأشار رئيس المجلس إلى أن بعثة الشركات أجرت مساحة كبيرة فى أحد التجمعات فى هولندا، على أن يتم تنظيم لقاءات "بى تو بى" مع الشركات والمشترين من هولندا، وكذلك الشركات التى تزور التجمع.

 

 

 


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