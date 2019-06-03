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رئيس الوزراء يهنئ الإعلاميين والصحفيين بمناسبة عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:54 ص
رئيس الوزراء يهنئ الإعلاميين والصحفيين بمناسبة عيد الفطر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإعلاميين والكتاب الصحفيين بعيد الفطر.
 
وجاء نص التهنئة كالتالى: "أتوجه إليكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا جميعاً هذه المناسبات السعيدة، ومصرنا الغالية تنعم بالأمن والأمان والخير والسلام".
 
وأضاف :"أنتهز هذه المناسبة الكريمة لأتوجه لكم بالشكر والتقدير على جهودكم المتميزة فى تغطياتكم الإعلامية لأخبار وفعاليات مجلس الوزراء، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهودنا معا لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".

عيد الفطر

تهنئة الصحفيين

مصطفى مدبولى

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