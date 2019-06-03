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دونالد ترامب يمتدح ملكة بريطانيا ويصفها بـ"المرأة العظيمة"

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:27 م
دونالد ترامب يمتدح ملكة بريطانيا ويصفها بـ"المرأة العظيمة" دونالد ترامب والملكة إليزابيث الثانية
أ ش أ

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امتدح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أثناء ترحيبها به وزوجته فى قصر باكنجهام، اليوم الاثنين، واصفاً إياها بأنها "امرأة عظيمة".

وأثنى الرئيس الأمريكى، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم، على الملكة وعملها المتواصل خاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد أن القيم المشتركة تعمل على توحيد البلدين بشكل مستمر وفى المستقبل، وقال ترامب "منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، فإن جلالتها كانت تقف كرمز ثابت لهذه التقاليد التى لا تُقدر بثمن".

وكانت إليزابيث الثانية قد أكدت أثناء ترحيبها بترامب وزوجته ميلانيا أن زيارات رؤساء الولايات المتحدة تذكر بلادها بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن هذه الزيارة تمثل فرصة أخرى لإظهار الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين.

 


دونالد ترامب

ملكة بريطانيا

اليزابيث الثانية

ميلانيا ترامب

العلاقات الامريكية البريطانية

الحرب العالمية الثانية

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