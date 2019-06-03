دعوى نشوز ضد سيدة بسبب إدمانها "فيس بوك".. وزوجها: وضعت باسورد خوفا من فضحها

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما وصلت حدتها للتراشق بالسباب، ليتطور بعدها الأمر بينهما باستخدام الزوجة الضرب كوسيلة للتأديب زوجها.

وأضاف الزوج أمجد.ع، فى دعواه بعد تقديمه بلاغا مرفقا بتقرير طبى بالإصابات، بعد تعدى زوجته عليه بالضرب: "خلال العام الذى جمعنى وزوجتى عانيت بسبب انخراطها مع أصدقائها بالعمل بشكل لا يقبله رجل شرقي".

ويكمل: "دفعت الثمن بتحرضيهم لها لخيانتى والانتقام منى دون سبب، فكانت دائمًا ما تحاول تعترض وتفتعل المشاكل، وعندما طلبت باسورد "فيس بوك" أعتدت علىَّ بالضرب خوفًا من فضح رسائلها الإباحية".

وأكد الزوج، تعرضه للابتزاز على يد أهلها وكادوا أن يقتلونى بسبب دفاعى على شرفي، وقام أشقاؤها بإجبارى على توقيع إيصالات، والزج بى بالحبس لعقابى على فضح شقيقتهم.